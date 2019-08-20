В Москве ограбили племянницу Араза Агаларова

В Москве в полицию обратилась племянница президента Crocus Group Араза Агаларова - бизнесвумен Сабина Агаларова с заявлением о том, что из ее квартиры на Ленинском проспекте пропала крупная денежная сумма.

Как сообщает РЕН ТВ, пропажу Сабина обнаружила не сразу. Бизнес-леди покинула свой дом 9 августа. Вернувшись спустя 10 дней домой, она не стала проверять свой сейф. Когда же посмотрела, то заметила пропажу более 25 тысяч долларов, около миллиона рублей, а также двух шуб. При этом воры не тронули дорогостоящие украшения Агаларовой.

В краже племянница Агаларова подозревает своих сотрудников. В том числе, полагает она, украсть вещи и деньги мог охранник. Именно он мог беспрепятственно проникнуть в ее квартиру.