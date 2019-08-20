Борис Джонсон о возвращении России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пока рано говорить о возвращении России в G7 и восстановлении «Большой восьмерки». Об этом он заявил журналистам в среду, 21 августа, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, его слова передает Reuters.

«Я в курсе идей о реинтеграции России в G7, учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность и гражданскую войну, войну на Украине, российские провокации — не только на Украине, но и во многих других местах — я должен сказать, что я согласен с канцлером Меркель: доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти», — сказал глава британского правительства.

В ходе той же беседы Меркель заявила, что о реальном прорыве в вопросе возвращения России пока говорить не приходится. По ее словам, мирные переговоры по Украине могли бы поспособствовать созданию новых условий.

Ранее в Кремле отметили, что необходимо узнать мнение остальных стран по поводу возвращения России в G8.

Позвать Россию на саммит в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.