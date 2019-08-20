В убийстве криминального авторитета в Ереване подозревают россиянина

Полиция Армении подозревает в убийстве в Ереване криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного как «Андик Массивский», гражданина России, сообщили в четверг в пресс-службе полиции республики, передает «Спутник Армения».

Криминальный авторитет был убит в ночь на 3 июля, когда сидел в дворовой беседке в компании нескольких мужчин. Неизвестный убил криминального авторитета из огнестрельного оружия, выпустив четыре пули, и скрылся. Ранее начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил журналистам, что убийство Арутюняна было заказным.

«Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, проведенным сотрудникам полиции и Следственного комитета, преступление раскрыто», - говорится в сообщении полиции.

Правоохранителям удалось выяснить, что убийство совершил 32-летний гражданин России. Ему оказывал содействие 50-летний житель Еревана, который уже задержан.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого в убийстве и орудия преступления.