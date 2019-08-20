Иран готовится ударить по Израилю

Аль-Хашд аш-Шааби, известная своим джихадом против американцев, по-настоящему поднялась в момент коллапса иракского государства - после взятия "Исламским государством" Мосула. По мнению многих, группировка фактически спасла Багдад, да и само иракское государство в его нынешнем виде.

Иракская шиитская проиранская группировка аль-Хашд аш-Шааби выступила с воинственными заявлениями, угрожая отомстить Израилю за серию ударов, которые были нанесены в последние месяцы по ее базам и военным объектам, сообщает Mignews.com.

«В ходе беспощадной войны между шиитскими и суннитскими джихадистами Хашд все более затягивался в сферу влияния Ирана. Войну против ИГИЛ легче понять, если воспринимать ее как метафору, резонирующую с основополагающим моментом истории шиизма: убийством Хуссейна, сына Али - кузена и зятя пророка в битве при Карбале в 680 году. Это событие является центральным в народной религиозности и психологии шиизма.

Сегодня история повторяется ежедневно в войне с ИГИЛ, которая, предположительно, сводит вместе всех врагов шиизма - тиранический суннизм, манипулирующий им империалистический Запад и, как в любой хорошей теории конспирации, - ненавистный Израиль. Шехиды, погибшие ради шиитского дела, изображаются в иконографической традиции, относящейся к Хуссейну. Борьба сегодня превратилась в буквальную, а не театральную, в «реальный триллер», в котором актеры на самом деле погибают, а не претендуют на изображение героической смерти.

Хашд следует понимать и в социальном контексте: молодые, ничем не занятые люди, зачастую без надежды жениться, находят в нем свое призвание. Героизм погибших - источник вдохновения для их сверстников и гордости для родителей. Он также приносит деньги: местные власти платят семьям компенсацию - 830 долларов», - говорится в статье издания.

В заявлении группировки в связи с израильскими бомбардировками говорится: «Вчерашняя атака была совершена израильским беспилотником и Соединенными Штатами, которые позволяют израильтянам оперировать в Ираке. Мы ответим на атаки против наших баз, применяя самое современное оружие».