Банкир Закир Зейналов пришел в редакцию haqqin.az: «Мой сын виноват...»

Алхас Исмайлов, отдел социума 10:45

На публикацию haqqin.az «Как арестованный банкир Зейналов раздевал клиентов», отреагировали не только читатели, имевшие определенное отношение к Gunaybank, но и некоторые персонажи истории. Объясниться с редакцией пожелал и Закир Зейналов, бывший банкир, а ныне предприниматель, отец арестованного еще до суда ввиду масштабности его махинаций со средствами банка Эмина Зейналова.

В статье сайта приводились факты причастности Закирова-старшего к преступлениям сына. Но придя в редакцию в сопровождении своего друга Фуада Гамишаева, он принялся уверять в полной неосведомленности о делах сына. Надо сказать, что бывший банкир Зейналов был явно подавлен и даже растерян, что он сам объясняет не только тем, что его сын оказался за решеткой, но и продолжающимися со стороны отдельных граждан и СМИ жалобами и обвинениями Эмина в мошенничестве. Напомним, что двухнедельной давности публикация сайта была основана на жалобе Халиды Мамедовой, бывшей сотрудницы банка, заявившей, что под предлогом содействия в приобретении квартиры Эмин Зейналов взял у нее почти 150 тысяч манатов, но не ни нового жилья, ни возврата своих денег она так и не дождалась. И Закиров старший, кстати, признал, что его сын, как он выразился, должен Х.Мамедовой указанную сумму, которую ей, конечно же, возместят. Но вот когда именно женщине вернут «долг», он не уточнил. Тем не менее в редакции отца находящегося под следствием Эмина Зейналова внимательно выслушали, но задали потом несколько вопросов.

Вот что сказал Закир Зейналов. «Может, мой и сын виноват, но считаю, что степень его вины должен определить суд, а не посторонние люди и СМИ. Мне сейчас трудно говорить, но я все изложил в своих заявлениях в правоохранительные органы и другие инстанции. Очень прошу вас ознакомиться с последним из них», - сказал он. Прежде всего в этом послании Зейналов-старший выражает сожаление, что в прежних своих заявлениях в разные органы и в интервью различным изданиям упрекал Gunaybank в предвзятости к его сыну, утверждая, что, обвинив во всех выявленных в банке недостатках Эмина, занимавшего должность замдиректора, руководство банка прикрывает собственные недочеты. «Это было сказано мной в состоянии аффекта, крайней тревоги за судьбу сына. К тому же СМИ основательно исказили мои слова. Признаю, что Эмин допустил нарушения в своей работе и надеюсь, что следствие и суд во всем разберутся объективно», - отмечается в последнем варианте заявления. Судя по всему, в состоянии аффекта Закир Зейналов пребывал довольно долго, потому что успел составить и отправить письма и раздать интервью во множество инстанций и многим СМИ. Вызывает определенные сомнения и то, что человек, многие годы возглавлявший государственный банк, утверждает, что поверил, как он говорит, неверной информации и «ради спасения сына вынужден был написать такие заявления».

Однако З.Зейналов счел нужным несколько раз повторить, что сейчас, после выяснения деталей, он полностью снимает все свои прежние претензии к Gunaybank и даже желает его руководству плодотворной работы. На вопрос редакции о неких негативных фактах, которые он во всеуслышание грозился раскрыть на суде, З.Зейналов явно не хотел отвечать. Замявшись, он заявил, что история с сыном очень отразилась на его здоровье и именно сейчас он крайне плохо себя чувствует… «Еще раз скажу, что все жалобы, поданные мной на владельца банка Махмуда Мамедова, несостоятельны, потому что написаны из-за ложной информации, полученной мной из некоторых источников», - только и произнес он. На вопрос, почему как отец, к тому же человек, сведущий в банковском деле, он не предостерег сына от ошибок и тем более желания поживиться за счет своего финансового учреждения, Зейналов развел руками и заявил, что «проделки Эмина для него стали полной неожиданностью и сам он к ним не имеет никакого отношения».