Как говорится в заявлении оборонного ведомства, согласно итоговому заключению комиссии, созданной по приказу министра обороны Азербайджана, самолет, привлеченный к учебно-тренировочным полетам, до момента крушения находился в полностью исправном состоянии.

Специалисты проанализировали данные с бортового самописца (черного ящика) и другие технические документы с самолета МиГ-29, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Изучение причин инцидента также показало, что самолет столкнулся с чужеродным телом (птицей или стаей птиц) перед падением в Каспийское море, и пилот получил ранения.

Согласно информации, полученной из черного ящика, пилот попытался восстановить контроль над самолетом, чтобы предотвратить крушение. Однако полученные тяжелые травмы сделали это невозможным и в конечном итоге привели к крушению воздушного судна.

Некоторые СМИ необоснованно утверждали, что в стране нет специалистов и оборудования для чтения данных с бортового самописца.

Заявляем, что после каждого полета данные с бортовых самописцев изучаются профессиональными авиационными специалистами в специальных лабораториях, эти данные анализируются, определяется информация о полете и в результате этого делаются выводы о том, как военный пилот выполнил поставленную перед ним задачу и каково техническое состояние авиационного средства», - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета прервалась связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29. Самолет потерпел крушение в каспийских территориальных водах Азербайджана.

За штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев.