Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс

"Зенитная ракетная система большого радиуса действия "Бавар-373" была представлена по приказу господина Хасана Роухани как наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране", - говорится в сообщении.

Иран в четверг продемонстрировал зенитный ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373". Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба президента страны Хасана Роухани, передает ТАСС.

"Наша новая система близка по характеристикам к российскому С-400", - цитирует Роухани телеканал Al Mayadeen. По его словам, это свидетельство того, что иранский ВПК продолжает успешную работу даже в условиях санкций США.

Как сообщил телеканал Press TV, комплекс был представлен на церемонии, посвященной празднованию Дня оборонной промышленности Ирана. Помимо президента на ней присутствовали министр обороны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные чиновники.

"Бавар-373" - мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения вражеских ракет и летательных аппаратов на высотах до 65 км. Она способна обнаруживать до 100 целей сразу и поражать шесть целей одновременно.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.

В 2007 году Россия и Иран заключили контракт на поставку Ирану С-300, однако его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В марте 2017 года зенитно-ракетный комплекс успешно прошел тестирование в Иране.