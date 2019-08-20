В Донецке подняли российский триколор вместо флага так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна», пишет «Лента.ру».

Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета. Комментариев от официальных лиц по этому поводу не поступало.

Издание отмечает, что таким образом в «ДНР» могли отметить День государственного флага России 22 августа.

На Украине также есть официальный праздник в честь государственного флага, он отмечается 23 августа, накануне Дня независимости.