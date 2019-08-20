Новые случаи сибирской язвы в Армении

В Армении в селе Геховит Гегаркуникской области выявлено три новых случая заражения сибирской язвой, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее пять жителей этого села были доставлены в инфекционную больницу "Норк" в Ереване с симптомами сибирской язвы, пишет Sputnik Армения. В целом выявлено восемь подтвержденных случаев заражения.

По словам начальника Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Георгия Аветисяна, в селе Геховит в домашних условиях забили корову, зараженную сибирской язвой, и раздали мясо примерно 25 семьям. Более того, жители уже успели использовать 20-30 килограммов мяса.

Специалисты инспекционного органа собрали оставшееся мясо коровы. В установленном порядке все было сожжено в скотомогильнике.