Медицинская лаборатория Центрального таможенного госпиталя получила международный сертификат ISO 15189:2012

Впервые в Азербайджане лаборатория государственного медицинского учреждения получила международный сертификат ISO. Клинико-диагностическая лаборатория Центрального таможенного госпиталя успешно выдержала международный аудит, подтвердив эффективность построенной здесь системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного сертификата ISO 15189:2012 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Кропотливый и тщательный процесс подготовки к аккредитации этой медицинской лаборатории начался еще в марте этого года. Для проведения подготовительных работ была специально приглашена ведущая международная компания по подготовке к ISO сертификации Sublime Management Services LLC. За четыре месяца, предшествовавших международному аудиту, специалисты Sublime провели более 30 встреч с персоналом лаборатории и госпиталя, разработали и внедрили в лаборатории все необходимые для прохождения аудита правила и инструкции, а также обязательные процедуры по управлению качеством.

По словам заведующей лабораторией Центрального таможенного госпиталя Севиндж Гюльмалиевой, полученный сертификат качества ISO 15189:2012 документально подтверждает применение в лаборатории госпиталя международных стандартов качества при оказании медицинских услуг пациентам, соблюдение всех необходимых для этого условий и использование соответствующих нормативов. Таким образом, успешная аккредитация по ISO 15189:2012 гарантирует максимально высокий уровень медицинского обслуживания, подтверждает достоверность и точность проводимых в этой лаборатории анализов, обеспечивает минимизацию рисков и контролируемость документооборота и, конечно, служит фундаментом для оказания качественной медицинской помощи пациентам.

Для непосвященных читателей подскажем, что системой качества по ISO 15189:2012 создается алгоритм управления, отвечающий международным стандартам, разрабатываются процедуры и проводятся лабораторные тесты в соответствии с этими процедурами, создаются условия, необходимые для оперативного, качественного обслуживания и корректного поведения медицинского персонала, выполнения нормативов здравоохранения, обеспечения соответствия лабораторного оборудования и методов анализа международным требованиям, а значит, в конечном счете, точности результатов проводимых исследований.

Лаборатория Центрального таможенного госпиталя является одной из ведущих клинико-диагностических лабораторий в Азербайджане. Лаборатория обладает всеми необходимыми ресурсами проведения клинических, биохимических, иммуноферментных и бактериологических исследований на современных, полностью автоматизированных анализаторах в круглосуточном режиме. Проводимые в Центральном таможенном госпитале сложнейшие операции по трансплантации органов, а также кардиохирургические вмешательства, успех которых во многом зависит от результатов обширных и скрупулезных лабораторных исследований, всегда служили показателем надежности этой лаборатории. Полученный сертификат ISO еще раз это подтвердил.