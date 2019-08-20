Сын Атамбаева: «Моего отца хотели убить»

«Власти организовали черную пиар-кампанию против экс-президента Алмазбека Атамбаева, незаконно задержали его, запугали его сторонников. Два года противники Атамбаева в парламенте и чиновники во власти обвиняли его во всех бедах, происходящих в стране», — цитирует сына президента Knews.kg.

Сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, Сеид Атамбаев, выступил с заявлением, в котором обвинил действующего главу государства Сооронбая Жээнбекова в попытке установить «авторитарный семейно-клановый режим», а также в том, что власти 7 августа намеренно «отправили на смерть» молодых спецназовцев.

По мнению Сеида Атамбаева, его отец оказался в заключении, потому что решился поддержать людей, которые ведут реальную борьбу с коррупцией, пишет EADaily.

«...Я, человек далекий от политики и госуправления, никогда не вмешивавшийся ни в какие вопросы в период президентства моего отца, сегодня становлюсь жертвой мести за принципиальную позицию моего отца», — заявил сын Атамбаева, по мнению которого, народ встал на защиту бывшего президента.

«7 августа ...власти специально отправили на смерть молодых спецназовцев с большим количеством разного вида оружия и боеприпасов. Они, наверное, рассчитывали на то, что молодые бойцы спровоцируют собравшихся в доме, не справятся с заданием и потеряют свое оружие, а может, даже специально бросят его! Люди в Кой-Таше захватили бы оружие спецназа и вступили с ними в перестрелку. Этакий план Барбаросса. А в чем заключалась главная цель плана? Главной целью было убийство Атамбаева», — выдвигает Сеид Атамбаев свою версию событий.

По его словам, экс-президент специально заявил, что стрелял только он, чтобы защитить своих сторонников.