Глава «Азеришыг» выслушал жалобы граждан западного региона

Во встречах с гражданами приняли участие и руководители соответствующих структур ОАО «Азеришыг».

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением руководство ОАО «Азеришыг» провело прием жителей западного региона Азербайджана. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, 22 августа исполняющий обязанности главы ОАО Вугар Ахмедов принял в Гяндже 27 граждан.

Выслушав обращения жителей Гянджинского, Самухского и Шамкирского районов, Вугар Ахмедов дал поручения руководителям соответствующих структурных подразделений общества и руководителям районных электрических сетей оперативно решить все вопросы в соответствии с законодательством. Основная часть вопросов нашла свое решение на месте. Вопросы, требующие тщательного рассмотрения, взяты под контроль и направлены на исполнение для их оперативного разрешения.

Вопросы, не относящиеся к компетенции ОАО, были зарегистрированы и взяты на контроль. Было отмечено, что все вопросы будут решены при непосредственном участии граждан.

В то же время заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов выслушал обращения 12 жителей Шамкира.