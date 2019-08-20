Армия Асада установила полный контроль над Хан-Шейхуном

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Хан-Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские источники.

Хан-Шейхун, через который проходит стратегическое шоссе Алеппо - Дамаск, был главной целью начавшейся в конце апреля военной операции. О том, что боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" покинули населенный пункт, стало известно еще 20 августа.

По данным гуманитарных организаций, из зоны боев бежали около 500 000 человек. Большинство из них устремились в сторону турецкой границы.