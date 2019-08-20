Кямаледдин Гейдаров бросил все силы на подавление пожаров

В последние дни в Азербайджане произошло несколько лесных пожаров. Информация об очередном случае возгорания поступила в Министерство по чрезвычайным ситуациям буквально накануне. В Лерикском районе возле села Лязир в горной местности начался пожар, для тушения которого были привлечены вертолет авиационного отряда МЧС, а также техника и личный состав Государственной службы пожарной охраны.

Старший офицер Управления по связям с общественностью МЧС Азербайджана Гюльчин Мехтиева сообщила haqqin.az, что в последние несколько дней силы МЧС тушили пожары в Губинском, Гёйгёльском, Ширванском, Лерикском и других районах. Трудности возникли лишь при тушении пожара в Гирканском национальном парке. Причиной тому стал сложный рельеф горной местности.

Гюльчин Мехтиева отметила, что для тушения пожара в Национальном парке привлечены три вертолета авиационного отряда МЧС, а также самолет амфибия. Помимо этого, с огнем борются 251 сотрудник Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны и Региональной государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожары в других регионах в кратчайшие сроки были локализированы и потушены. В целом в тушении последних лесных пожаров привлекались 344 сотрудника МЧС и 28 единиц различной техники.

«На тех территориях, где произошли пожары, население старается помочь соответствующим структурам их потушить. Однако мы должны отметить, что основной причиной возникновения огня является человеческий фактор. Проверки показывают, что пожары и на полях, и в лесах возникают по неосторожности граждан», - указала офицер МЧС.

Гюльчин Мехтиева добавила, что в течение года Министерство по чрезвычайным ситуациям в средствах массовой информации, а также при помощи наглядной агитации вело пропагандистскую работу по теме «Меры противопожарной безопасности в лесах». Однако несмотря на это, граждане по-прежнему ведут себя безответственно, не соблюдая правил пожарной безопасности.

«Мы призываем ответственных лиц в центрах отдыха, действующих в лесных массивах, быть крайне внимательными в этом вопросе. Также и граждане при ведении хозяйственных работ или отдыхая на природе должны соблюдать меры пожарной безопасности», - сказала Гюльчин Мехтиева.