Азербайджан и Китай обсудили военное сотрудничество

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Закир Гасанов пожелал ей успехов в сфере расширения сотрудничества между Баку и Пекином.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране госпожой Го Минь. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается так же, как и в других сферах, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

В свою очередь посол Го Минь подчеркнула, что приложит все усилия для развития азербайджано-китайских отношений, в частности сотрудничества в военной области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также организации взаимных визитов групп специалистов.