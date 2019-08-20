Турция не покинет окруженный армией Асада наблюдательный пункт в Идлибе

Турция не намерена покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, оказавшемся в окружении сирийской армии, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование.

В среду вечером сирийская армия замкнула кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник. Города находятся под огневым контролем армии.

"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - заявил Аксой.

Дипломат не стал отвечать на вопрос о том, как наблюдательный пункт продолжит существование, когда сирийская армия возьмет под контроль Мурек.