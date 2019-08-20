Синоптики предупреждают метеозависимых людей
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется солнечная погода, северный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса, днем 35-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 25-35%.
Температура морской воды на пляжах Апшерона составит 26-28 градусов тепла.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 35-40 градусов, местами до 42 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.
Преобладание завтра в Баку и на Апшероне умеренного ветра на фоне высокой температуры может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.