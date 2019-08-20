Силовики предупредили оппозиционера

В результате проверки, проведенной в Генеральной прокуратуре, было установлено, что житель Баку Тофик Ягублу на своей странице в соцсети Facebook предпринял провокационные попытки преднамеренно и предвзято распространить не соответствующую действительности информацию, чтобы вызвать у граждан недоверие к осуществляемым правительством мероприятиям, привлечь их к участию в незаконных действиях против правительства, тем самым нарушив общественно-политическую стабильность в стране, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

В связи с этим Тофик Ягублу был приглашен в Генпрокуратуру, где его предупредили о недопустимости распространения информации, направленной на нарушение общественно-политической стабильности, целенаправленно служащей формированию недоверия граждан к проводимым правительством мероприятиям. В соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» ему было вынесено официальное предупреждение, что в случае повторения противоправных действий к нему будут применены более строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

МВД и Генпрокуратура предупреждает пользователей соцсетей о том, что попытки нарушения общественно-политической стабильности, формирования недоверия граждан к проводимым правительством мероприятиям и другие незаконные действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики путем подстрекательства людей к проведению незаконных акций протеста, будут решительно пресекаться.