Обвал китайского юаня

Курс китайского юаня 22 августа снизился до 11-летнего минимума по отношению к доллару США из-за опасений о замедлении экономического роста в КНР, что заставило госбанки страны поддерживать валюту на форвардном рынке, передает Reuters.

Так, юань упал до 7,0752 за доллар — самой низкой отметки с марта 2008 года. Падение юаня в сочетании со снижением гонконгских акций из-за опасений по поводу продолжений протестов в этом городе подтолкнуло австралийский и новозеландский доллары вниз и привело к росту японской иены на фоне бегства инвесторов от риска.

Накануне американский президент Дональд Трамп продолжил оказывать давление на ФРС США, призвав к снижению процентных ставок и сказав, что политика регулятора мешает росту экономики и снижает конкурентоспособность страны. Международный валютный фонд предостерег правительства от попыток ослабить нацвалюты посредством смягчения денежно-кредитной политики или рыночных интервенций, указав, что это нанесет ущерб функционированию международной валютной системы и ухудшит положение всех стран.