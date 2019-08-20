МИД Армении об оперативной связи между И.Алиевым и Н.Пашиняном

Оперативная связь между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью предотвращения инцидентов на границе продолжает действовать, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

В сентябре 2018 года Пашинян по итогам встречи в Душанбе заявил, что между ним и Алиевым в ежедневном режиме налажена оперативная связь по предотвращению инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

Мнацаканян также заявил, что проводятся работы по организации новой встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, однако возможная дата и ее формат пока не оглашаются.

"Переговорный процесс не остановлен, он продолжается, и возможны новые встречи", - заявил Мнацаканян.