Трампу нашли еще одну альтернативу Гренландии

«Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам», — отмечается в сообщении в твиттер. К посту прикреплена фотография города Дюрюи с небоскребом Trump Tower.

Валлонский регион Бельгии объединяет пять южных провинций Бельгии, где наиболее распространенным является французский язык. Субъект федерации наряду с Фламандским и Брюссельским (столичным) регионами королевства.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Однако премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии. После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию.

Несколько дней назад немецкое издание Frankfurter Allgemeine писало, что если президенту США не удастся заполучить Гренландию, вместо нее ему стоит обратить внимание на Сицилию. Газета считает, что от подобного предложения Трампа сицилийцы не отказались бы. «В конце концов после Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит и сепаратист Сальваторе Джулиано, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49-м штатом», – говорилось в публикации.