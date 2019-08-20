Азербайджанские доноры сдали десятки тонн крови

До 2000-х годов в Азербайджане сфера донорства испытывала проблемы. После того как в 2005 году был дан старт проекту президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой «Во имя жизни без талассемии», все проблемы в этой сфере были устранены. Об этом на XIX Международном молодежном форуме в Баку сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевер Агаев.

Замминистра заявил, что, если в 2005 году запасы донорской крови в Азербайджане составляли около десяти тонн, то в 2018 году их было уже 44 тонны. В стране были приняты три программы по развитию донорства.

Форум организован Министерством здравоохранения Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Советом государственной поддержки неправительственных организаций при президенте, Молодежным фондом Азербайджана, Центром общественного здравоохранения и реформ, Центральным банком крови и Ассоциацией доноров крови.

На мероприятии в поддержку развития добровольного донорства приняли участие представители более 30 стран (Дания, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Исландия, Германия, Марокко, Ливан, Египет, Турция и др.), в том числе лидеры Международной федерации обществ доноров крови (FIODS) и Международного молодежного комитета (IYC).

В своем выступлении Эльсевер Агаев заявил, что общество откликнулось на призыв Мехрибан Алиевой и это принесло свои плоды.

«В каждом регионе страны в соответствии с утвержденным планом проводятся акции по сдаче крови. Люди бескорыстно участвуют в них. Это гуманная миссия», - заявил замминистра.

Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров довели до внимания собравшихся, что в Азербайджане уделяется особое внимание охране здоровья молодежи и во всех молодежных программах отведено место и донорству крови. Было подчеркнуто, что проведение подобных акций среди молодежи очень важно.

Затем выступил исполнительный директор Международной федерации обществ доноров крови Саях Абельмалик, который рассказал о донорстве.

Главный гематолог Минздрава Чингиз Асадов в своем выступлении заявил, что развитие донорства в Азербайджане началось в 70-80 годах прошлого века, и число доноров уже тогда достигало 160 тысяч человек.

«Если в 2005 году на каждую тысячу человек приходилось 2,7 донора, то в 2018 году эта цифра достигла 10. По сведениям Всемирной организации здоровья, та страна, где на тысячу человек приходится 10 доноров, полностью обеспечивает себя кровью и препаратами для крови. Всего мире таких стран 70», - сказал он.