Пятиметровую акулу поймали у берегов Турции фото
У берегов Чанаккале на северо-западе Турции в водах пролива Дарданеллы рыбаки поймали гигантскую акулу весом одну тонну, сообщает издание DHA.
Согласно информации, в прибрежных водах туристического района Айваджик в сети рыбаков попала огромная акула длиной пять метров и весом более тонны. Гигантский улов местные рыбаки выгрузили на берег из лодки с помощью крана. Происходящее вызвало ажиотаж среди местного населения и туристов, которые делали памятные фотографии и делились ими в соцсетях.