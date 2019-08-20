Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
Авиация армии Башара Асада в Сирии обстреляла район дислокации наблюдательного пункта №8 ВС Турции в районе Маарет-ан-Нуман на юго-востоке идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает Anadolu.
Сирийские пилоты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по расположению турецких наблюдателей в местечке Сирман. В результате обстрела раненых нет.
Наблюдательный пункт №8 расположен к северу от города Хан-Шейхун, взятого под контроль армией Асада.