Пожар вспыхнул в густонаселенном и промышленном районе Баку. В поселке Дарнагюль находятся стратегически значимые промышленные предприятия, в частности металлургический завод Baku Steel Company. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе компании, в настоящее время на предприятии отключена подача электричества.

В свою очередь глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева сообщила, что бригады пожарной службы направлены на место пожара. Объявлена тревога.

Отметим, что, по сообщению местных жителей, пожары на этом участке вспыхивают довольно часто, что связывают с деятельностью деревообрабатывающего предприятия.

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Сегодня на горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Наримановском районе Баку в поселке Дарнагюль произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Для тушения пожара привлечены соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с происшествием будет дана дополнительная информация.