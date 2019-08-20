Пентагон расторг миллиардный контракт с Boeing

Пентагон объявил о свертывании разработки новой системы противоракетной обороны, которая уже обошлась американскому бюджету в 1,2 млрд долларов. В Минобороны решили, что проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо чреваты слишком высокими расходами для их устранения, сообщил замминистра обороны США по исследованиям и научным разработкам Майкл Гриффин, сообщает Дойче велле.

"Программы разработки иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должное усердие в разработках, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не будем следовать по этому пути", - сказал он, отметив, что Пентагон ожидает от промышленности предложений по разработке системы вооружений нового поколения под названием Redesigned Kill Vehicle ("Модернизированный аппарат-перехватчик"), которая защитит США от северокорейских межконтинентальных ракет, а также от гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем.

В рамках наземной системы ПРО, разрабатывавшейся концерном Boeing до сих пор, предполагалось, что ракета-перехватчик будет оснащена зарядом для уничтожения баллистических ракет большой дальности. На протяжении целого ряда лет реализация этой программы то и дело омрачалась неудачами.

В настоящее время Пентагон располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными в основном на Аляске. Каждая из них запускается из подземной шахты, выходит за пределы земной атмосферы и выпускает там заряд, уничтожающий цель силой столкновения. Эти ракеты прошли испытания, но никогда не применялись в боевых условиях.