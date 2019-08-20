Столицу Индонезии решили перенести

Власти Индонезии намерены перенести столицу страны из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан, сказала министр сельского хозяйства и территориального планирования Софьяна Джалиля.

По ее словам, точное место еще не названо, однако это точно будет провинция Восточный Калимантан, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Antara.

Джалиля отметила, что всего для строительства правительственных зданий понадобится три тысячи гектаров, в дальнейшем город может быть расширен до 200-300 тысяч гектаров.

Крупнейшими городами Восточного Калимантана являются Самаринда и Баликпапан.

Президент Индонезии Джоко Видодо в апреле принял решение перенести столицу Джакарту с острова Ява. Он уточнил, что новое местоположение для столицы пока не выбрано, а сам перенос может занять около десяти лет. Строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 млрд долларов.