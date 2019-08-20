МИД Азербайджана направил ноту протеста в ООН

Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в этой организации, адресованному Генеральному секретарю ООН, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся под оккупацией вооруженных сил Армении территориях Азербайджана. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о распространении ООН доклада незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана.

«Уместно напомнить, что Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, однако это ни в коей мере не отражает позиции данных организаций» - подчеркнула Абдуллаева.

«В ответ на очередную провокацию армянской стороны постоянным представительством Азербайджана при ООН направлено письмо протеста на имя Генерального секретаря организации, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», - отметила пресс-секретарь МИД.