Азербайджан как последняя надежда Грузии наш комментарий
Haqqin.az уже отмечал, что в последнее время курс грузинской национальной валюты - лари стал резко падать. А теперь международное рейтинговое агентство Fitch изменило и прогноз экономического роста в Грузии. Если рост ВВП в соседней стране ранее прогнозировался на уровне 4,6%, то теперь агентство понизило его на этот год до 4,3%. Причину изменения прогноза Fitch связывает с задержкой роста кредитования и запретом на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Агентство открыто подчеркивает, что Россия была одним из основных источников турпотока в Грузию. Запрет, введенный Россией на полеты в Грузию, заметно сказывается на развитии туристического сектора страны. В то же время Fitch сохранил суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "ВВ".
Слишком уж многое связывает две дружеские страны – Грузию и Азербайджан, в том числе и экономические системы двух стран, чтобы мы спокойно созерцали складывающуюся у соседей ситуацию. Если экономическое положение в соседней стране будет и дальше ухудшаться, то Баку, конечно же, будет в числе первых, кто придет на помощь. Как это уже не раз бывало в прошлом. Да и быть иначе не может. И причина кроется не только в исторических, культурных связях наших народов, но и в нынешних экономических. А они в последние годы растут прямо на глазах. Новые нефте- и газопроводы, железные и автомобильные дороги, линии электропередач еще больше увеличивают прочность таких связей.
Достаточно отметить, что в январе-июле этого года объем товарооборота между двумя странами составил почти 600,6 млн долларов при общем внешнеторговом обороте Грузии чуть более 7 млрд долларов. Доля Азербайджана в товарообороте соседней страны составила 8,5%. Азербайджан занял третье место в ряду самых крупных торговых партнеров Грузии после Турции и России. За семь месяцев с начала года экспорт из Грузии в Азербайджан в годовом сравнении вырос на 6% - до 266,212 млн долларов. 12,7% общего экспорта страны пришлось на долю Азербайджана.
С такими показателями мы являемся второй страной после России, в которую больше всего экспортируются грузинские товары. За эти же семь месяцев Азербайджан экспортировал в Грузию товары на сумму более 334, 385 млн долларов, что в годовом сравнении на 1,4% меньше. В общем импорте Грузии на долю Азербайджана приходится 6,7%, что делает его четвертым основным партнером по импорту после Турции, Китая и России. Но если сравнить масштабы Турции, Китая и России, с одной стороны, и Азербайджана – с другой, легко понять экономическую значимость двух соседних стран друг для друга.
А по инвестициям в Грузию Азербайджан так и остается полноправным лидером. И это на фоне неутешительных данных по объему прямых иностранных инвестиций в страну. Да, мало какой инвестор будет рисковать, когда наблюдается резкое колебание курса национальной валюты (лари опустился до 2,93 за доллар). По итогам прошлого года лидером по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию стал Азербайджан — 246 млн долларов (доля — 19,5%). На втором месте Нидерланды - 208 млн долларов (16,5%), а на третьем Великобритания - 78,8 млн долларов ( — 14,1%). И эта тенденция продолжается.
В Азербайджане же прогнозы по росту экономики, масштабы которой намного превышают грузинскую, остаются пока без изменений. Рост ВВП страны за семь месяцев составил 2,5% против 0,2% за аналогичный период 2018 года. Номинальный объем ВВП за январь-июль составил почти 44,5 млрд манатов, а ВВП на душу населения уже достиг 5 тыс. манатов. Причем рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 9,1%). В целом же, по прогнозам правительства, рост ВВП в этом году составит 3,2%. Примерно таких же прогнозов придерживаются и международные институты.
При таком экономическом раскладе Тбилиси, не считаясь с позицией своих соседей, упорно сохраняет однозначный ориентир на Запад, навязавший ему свои либеральные ценности, в том числе и экономику.
Баку же ведет более взвешенную внешнюю политику, сверяя часы одновременно с Вашингтоном и с Москвой, с Анкарой и Тегераном, с Иерусалимом и Пекином. Самодостаточность, умелое руководство и своевременно проводимые масштабные реформы позволяют стране вести свою, независимую политику и в экономике. Но это не всех устраивает, в том числе и международные рейтинговые агентства. Они критикуют Баку за зависимость от нефти и нежелание властей диверсифицировать экономику, что дает основание не повышать рейтинг страны.
Для Грузии же рейтинг не снижают даже при спаде экономики и курса нацвалюты. Хотя одно только решение президента России Владимира Путина об отмене авиасообщений с этой страной привело ее к резкому финансово-экономическому дисбалансу. Это к вопросу о диверсификации... Но к двойным стандартам Запада мы давно уже привыкли, и это не помешает Баку вновь протянуть руку помощи соседней стране.