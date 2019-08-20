Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:03

Haqqin.az уже отмечал, что в последнее время курс грузинской национальной валюты - лари стал резко падать. А теперь международное рейтинговое агентство Fitch изменило и прогноз экономического роста в Грузии. Если рост ВВП в соседней стране ранее прогнозировался на уровне 4,6%, то теперь агентство понизило его на этот год до 4,3%. Причину изменения прогноза Fitch связывает с задержкой роста кредитования и запретом на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Агентство открыто подчеркивает, что Россия была одним из основных источников турпотока в Грузию. Запрет, введенный Россией на полеты в Грузию, заметно сказывается на развитии туристического сектора страны. В то же время Fitch сохранил суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "ВВ".

Слишком уж многое связывает две дружеские страны – Грузию и Азербайджан, в том числе и экономические системы двух стран, чтобы мы спокойно созерцали складывающуюся у соседей ситуацию. Если экономическое положение в соседней стране будет и дальше ухудшаться, то Баку, конечно же, будет в числе первых, кто придет на помощь. Как это уже не раз бывало в прошлом. Да и быть иначе не может. И причина кроется не только в исторических, культурных связях наших народов, но и в нынешних экономических. А они в последние годы растут прямо на глазах. Новые нефте- и газопроводы, железные и автомобильные дороги, линии электропередач еще больше увеличивают прочность таких связей. Достаточно отметить, что в январе-июле этого года объем товарооборота между двумя странами составил почти 600,6 млн долларов при общем внешнеторговом обороте Грузии чуть более 7 млрд долларов. Доля Азербайджана в товарообороте соседней страны составила 8,5%. Азербайджан занял третье место в ряду самых крупных торговых партнеров Грузии после Турции и России. За семь месяцев с начала года экспорт из Грузии в Азербайджан в годовом сравнении вырос на 6% - до 266,212 млн долларов. 12,7% общего экспорта страны пришлось на долю Азербайджана. С такими показателями мы являемся второй страной после России, в которую больше всего экспортируются грузинские товары. За эти же семь месяцев Азербайджан экспортировал в Грузию товары на сумму более 334, 385 млн долларов, что в годовом сравнении на 1,4% меньше. В общем импорте Грузии на долю Азербайджана приходится 6,7%, что делает его четвертым основным партнером по импорту после Турции, Китая и России. Но если сравнить масштабы Турции, Китая и России, с одной стороны, и Азербайджана – с другой, легко понять экономическую значимость двух соседних стран друг для друга.