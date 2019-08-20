США грозит дефицит бюджета в триллион долларов

Дефицит федерального бюджета США может превысить один триллион долларов в следующем финансовом году, пишет Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету.

По его прогнозу, в 2019 финансовом году дефицит составит 960 миллиардов долларов, а в следующем, который наступит в США 1 октября, — перевалит за отметку в триллион. В управлении также ожидают, что в ближайшие 10 лет дефицит американского бюджета увеличится на 809 миллиардов долларов.