Кремль о взятии Хан-Шейхуна: Это можно только приветствовать

В Кремле приветствуют освобождение сирийской армией Хан-Шейхуна от боевиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают взятие города.

Представитель Кремля напомнил, что с самого начала речь велась о том, что борьба с террористами "будет продолжаться во всех зонах".

Кроме того, он подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в ближайшие дни.