Вице-премьер А.Ахмедов прошелся по базарам, посмотрел на цены… и задумался

Именно об этом напомнил вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов во время рейда по нескольким торговым объектам столицы. Вице-премьера интересовали качество и цены предлагаемой населению сельхозпродукции и уровень оказываемых услуг. Сопровождали его представители прессы. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

Расширение внутреннего производства, в частности увеличение производства сельскохозяйственной продукции, президент и правительство Азербайджана обозначили как одну из основных задач экономики на нынешнем этапе ее развития.

После рейда Али Ахмедов сообщил СМИ, что побывал в трех торговых центрах, где цены на отдельные товары и услуги заметно отличались друг от друга, исходя из материального состояния разных слоев населения. Однако некоторые цены показались ему неправомерно завышенными.

«Считаю, что нам нужно подумать о разнице в ценах на продукцию сельского хозяйства. Особенно сильно бросается в глаза перепад цен на постоянных базарах и временных сельскохозяйственных ярмарках. Правительство должно всерьез это проанализировать. Предотвратить рост цен мы можем только одним путем – добившись изобилия сельхозпродуктов первой необходимости. А против тех, кто искусственно завышает цены, правительство должно разработать специальные меры экономического характера. Одной из самых действенных мер может стать увеличение количества центров продаж и посреднических организаций. Чем больше будет центров продаж, которые предоставляют товары и услуги населению, а также посредников, которые покупают продукцию у фермера, а затем доставляют ее на базары, тем лучше будут скорректированы цены», - уверен Али Ахмедов.

Вице-премьер также предупредил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев строго контролирует действия по предотвращению искусственного повышения цен. Чтобы не допустить неоправданного роста цен, этот вопрос всегда находится в центре внимания правительства Азербайджана, принимаются надлежащие меры. Правительство должно добиваться того, чтобы граждане были довольны качеством и ценой продукции, а также обслуживанием в торговых объектах.

Назвав обеспечение общественного контроля одним из самых надежных условий нормальной деятельности всех торговых объектов, А.Ахмедов подчеркнул, что значимым и эффективным инструментом этого контроля является пресса. Вице-премьер порекомендовал СМИ поддержать правительство, активно участвуя в этой работе.