Токио и Сеул близки к разрыву дипотношений

Япония выразила Южной Корее протест в связи с решением Сеула отказаться от сотрудничества по обмену разведданными, передает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник в японском МИД.

Источник заявил, что Южная Корея «перенесла противостояние с Японией в область безопасности» и Токио будет следить за дальнейшими действиями администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

В Управлении национальной безопасности при южнокорейском президенте заявили, что Японию в срок уведомят о разрыве договора. Действие соглашения (GSOMIA) должно было автоматически продлиться 24 августа, если ни одна из сторон не решит его аннулировать, отмечает Reuters.

Решение это, вероятно, негативно воспримут в США, отмечает Reuters. Вашингтону крайне важно сотрудничество своих главных союзников в Азии в сфере безопасности для противостояния ядерной и ракетной угрозам со стороны Северной Кореи.