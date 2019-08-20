Евросоюз против возвращения России в G7

Возвращение России в G8 (в нынешнем составе G7) без выполнения ряда условий было бы проявлением слабости со стороны группы, считают в Евросоюзе. Об этом РИА Новости сообщил источник в структурах Евросоюза.

«Приглашение России на встречи G7 без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — заявил источник, подчеркнув, что «семерка» должна оставаться «форумом демократий, приверженных общим ценностям», в то время как для диалога с Россией есть формат G20.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, если бы кто-нибудь предложил такой вариант. По его словам, «гораздо целесообразнее было бы, если бы Россия была там». CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сошлись во мнении о необходимости возвращения России в формат G8.