Крупнейшая экономика Европы в преддверии кризиса

Заказы на фабриках и в сервисных компаниях падают самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, все больше компаний ожидают, что объем производства упадет, а не вырастет в течение следующих 12 месяцев. Это будет первое падение с 2014 года.

Наиболее пессимистичная картина складывается в автомобильной промышленности. Она обусловлена, в частности, эскалацией напряженности в мировой торговле и снижением спроса в Китае. Занятость в обрабатывающей промышленности сократилась самыми быстрыми за семь лет темпами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже начал закладывать основы для дополнительного стимулирования денежно-кредитной политики и, как ожидается, на следующем заседании через три недели снизит процентные ставки.