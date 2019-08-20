Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с его участниками лезгинку. Видео опубликовали в официальном аккаунте МИД в Twitter.

В пресс-службе министерства уточнили, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. На видео официальный представитель МИДа в платье и на высоких каблуках выходит в круг и танцует под аплодисменты в паре с профессиональным танцором.

Ранее на форуме «Машук» лезгинку станцевал робот — участники из осетинской делегации представили его главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Миниатюрный механизм был одет в черкеску и папаху.