В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Эльдара Муслимова, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании судья зачитал приговор, согласно которому Эльдар Муслимов приговорен к лишению свободы сроком на 17 лет.

Отметим, что преступление произошло 18 февраля этого года в Наримановском районе. Эльдар Муслимов в ходе конфликта со своей 66-летней матерью Наилей Муслимовой ударил ее стулом в грудь. Женщина упала и при падении ударилась головой об стену.

После этого Э.Муслимов запер квартиру и сбежал с места происшествия. Домой он вернулся лишь через сутки. Эльдар Муслимов, думая, что его мать еще жива, вызвал скорую помощь. Однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.

Вскоре стало известно, что конфликт между Наилей и Эльдаром Муслимовыми произошел из-за желания последнего купить смартфон. Он попросил у матери деньги на телефон, и когда она ему отказала, напал на нее.

На заседании суда Эльда Муслимов заявил, что сожалеет о случившемся и не помнит, как совершил это преступление.