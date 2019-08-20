Нефть снова дешевеет: Brent – ниже $60

Нефть эталонных марок вновь начала дешеветь в ходе торгов в четверг на заявлениях главы Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж о том, что она не поддерживает снижение ставки в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,51 (0,85%) - до $59,79 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,52 (0,93%) - до $55,16 за баррель.