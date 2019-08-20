В США мужчина расчленил и съел свою подругу

38-летний Джозеф Оберхансли из города Джефферсонвилль, штат Индиана, обвиняется в убийстве и каннибализме. Спустя несколько дней после того, как его подруга Тэмми Джо Блэнтон, 46 лет, порвала с ним отношения и сменила замки, он вломился в ее дом, нанес женщине 25 ударов ножом, затем расчленил тело и съел сердце и мозг.

Об этом чудовищном преступлении, совершенном в сентябре 2014 года, пишет в четверг, 22 августа, издание Тhe Louisville Courier-Journal.

Оберхансли грозит пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения по обвинению в убийстве, изнасиловании и краже со взломом. Обвинение и защита согласились не приговаривать его к смертной казни, если адвокаты не будут использовать безумие подсудимого в качестве линии защиты.

С февраля 2017 года умственные способности Оберхансли были под вопросом, что задержало процесс судебного разбирательства. Три штатных психиатра пришли к выводу, что он не способен предстать перед судом, но после года лечения в психиатрическом учреждении штата Индиана он был признан адекватным.