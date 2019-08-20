США обвинили Россию и Китай в нарушении моратория по ядерным испытаниям

Госдепартамент США считает, что Россия не соблюдает, а Китай, возможно, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Такая оценка содержится в опубликованном докладе ведомства о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, передает РИА Новости.

"Китай, возможно, провел в 2018 году несколько испытаний или экспериментов, связанных с ядерным оружием… Характер этих испытаний вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения Китаем моратория на ядерные испытания, о котором Китай объявил в 1996 году, если судить по американскому стандарту "нулевой мощности", - говорится в докладе.

В документе указывается, что дополнительная информация о таких испытаниях приводится в секретной версии доклада.

Относительно России госдепартамент повторяет данные разведки США, обнародованные в июне, о том, что она не придерживается стандарта "нулевой мощности".

"Соединенные Штаты считают, что Россия не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии с американским стандартом "нулевой мощности". США, включая разведывательное сообщество, оценивают, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые имели ядерную мощность", - говорится в докладе.

"Наше понимание развития ядерного оружия в РФ приводит Соединенные Штаты к оценке, что испытательная деятельность России поможет ей улучшить свой потенциал в области ядерного оружия. Соединенные Штаты, напротив, отказались от таких преимуществ, поддерживая стандарт "нулевой мощности", - полагают в госдепартаменте.