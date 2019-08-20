"Карабах" проигрывает "Линфилду" в Белфасте обновлено 23:32
Завершился первый тайм матча «Линфилд» - «Карабах».
После первого тайма со счетом 2:1 ведут хозяева. На 40-й минуте Стэтфорд восстановил равновесие, а в добавленное к первому тайме время Лавери сделал счет 2:1 в пользу «Линфилда».
* * * 23:04
"Карабах" открывает счет в Белфасте. На 15-й минуте отличился Реррас.
* * * 22:50
Матч "Линфилд" - "Карабах" начался.
Пока счет 0:0.
* * * 22:10
В 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте начнется первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между североирландским «Линфилдом» и азербайджанским «Карабахом».
Судить сегодняшний матч будет бригада швейцарских арбитров во главе с Сандро Шерером.
Стартовые составы команд:
«Линфилд» - Роан Фергюсон, Марк Стэффорд, Джимми Каллахер, Бастьен Хери, Жоэль Купер, Шейн Лавери, Мэтью Кларк, Джейми Малгрю, Эндрю Митчелл, Найалл, Куинн, Крис Кейсмент.
«Карабах» - Вагнер, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Хайме Ромеро, Дани Кинтана, Махир Эмрели, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Фаисал Реррас, Аббас Гусейнов.