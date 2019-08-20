"Карабах" проигрывает "Линфилду" в Белфасте обновлено 23:32

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Завершился первый тайм матча «Линфилд» - «Карабах».

После первого тайма со счетом 2:1 ведут хозяева. На 40-й минуте Стэтфорд восстановил равновесие, а в добавленное к первому тайме время Лавери сделал счет 2:1 в пользу «Линфилда». 

*     *      * 23:04

"Карабах" открывает счет в Белфасте. На 15-й минуте отличился Реррас.

*      *     * 22:50

Матч "Линфилд" - "Карабах" начался.

Пока счет 0:0.

*     *     * 22:10

В 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте начнется первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между североирландским «Линфилдом» и азербайджанским «Карабахом».

Судить сегодняшний матч будет бригада швейцарских арбитров во главе с Сандро Шерером.

Стартовые составы команд:

«Линфилд» - Роан Фергюсон, Марк Стэффорд, Джимми Каллахер, Бастьен Хери, Жоэль Купер, Шейн Лавери, Мэтью Кларк, Джейми Малгрю, Эндрю Митчелл, Найалл, Куинн, Крис Кейсмент.

«Карабах» - Вагнер, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Хайме Ромеро, Дани Кинтана, Махир Эмрели, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Фаисал Реррас, Аббас Гусейнов.

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