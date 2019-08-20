Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон совместно с тремя детьми полетели в Шотландию на обычном пассажирском самолете эконом-классом, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, семейную чету также сопровождали няня Мария Борралл и мама герцогини Кэрол Миддлтон. Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма — принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.

Герцоги Кембриджские вылетели из международного аэропорта Норвич в Абердин, заплатив за каждый билет на самолет FlyBe £73.

Как отметило издание, скромное путешествие королевской четы вызвало одобрение удивленных пассажиров и многих британцев.