Последний выбор Эрдогана: Азия наша аналитика
На минувшей неделе мир узнал о новой внешнеполитической стратегии Анкары - «Азия заново», предполагающей диверсификацию международных связей Турции и углубление ее отношений со странами Центральной, Южной, Юго-Восточной Азии и, естественно, с Китаем.
Как это зачастую бывает с внешнеполитическими инициативами Турции в последние минимум пять лет, часть зарубежных партнеров Анкары, из этой самой Азии, с удовлетворением отмечают - давно было пора. Часть - не может скрыть своего недоумения, мол, как же так, ведь руководство страны всегда было устремлено на Запад, чем мы в своих целях и пользовались. Ну а еще часть - скептически ухмыляется, дескать - пусть пробуют, ничего у них не выйдет. Мы вот пытались осуществить «разворот на Восток», а он, коварный, повернулся к нам, мягко говоря, тылом.
В официальном документе, презентующем новую стратегию Анкары, говорится об улучшении связей с азиатскими странами и развитии сотрудничества в сфере образования, оборонной промышленности, инвестиций, торговли, технологий, культуры и политического диалога. Словом - все гладко и ничего не понятно, вопросы лезут назойливо, их достаточно много, и все - принципиальные что для Азии, что для Запада.
Почему, каким образом, на кого будет опираться Турция в этом огромном регионе, что будет считаться критерием успеха или провала? И, наконец, а как же с традиционными партнерами, с ними-то теперь как?
Понятно, что искать ответы в самой стратегии достаточно затруднительно, документ гладкий, можно сказать - обтекаемый. Да и с какой, собственно, радости Анкара будет оповещать весь мир о подробностях своих внешнеполитических партий? Так что - будем заниматься излюбленным делом haqqin.az, поиском изюма в куске круто замешанного теста, которым являются инициативы и стратегии на международном уровне.
Важность Азии, причем - любой ее части, Центральной и Южной, Северной и Юго-Восточной, с экономической точки зрения вообще не подлежит обсуждению. 60% населения мира проживают именно там, рынки огромны, финансы крутятся умопомрачительные, перспективы такие, что дух захватывает. Там - динамика, темп, дикие контрасты и впечатляющие технологии. А главное - огромное количество ниш, в которые еще можно успеть встроиться.
Выход на эти рынки для любой экономики - большой успех. Вот только дорога к ним сложна, извилиста и, зачастую, преднамеренно обставлена большим количествам препятствий. И преодолеть ее - это надо потрудиться, это надо иметь набор таких уникальных предложений и товаров, чтобы тебя впустили. Далеко не у всех это получается. Просто потому, что ничего интересного они представить не могут.
К тому же, Азия - она разная. Здесь с одной стороны Китай, Южная Корея, Япония, а с другой - Лаос, Камбоджа и Шри-Ланка. Есть державная поступь Ташкента - и несомый всеми ветрами Бишкек, для каждого - свой подход, у каждого - своя специфика. Если быть до конца откровенным, единственная хорошая новость здесь для Анкары заключается в том, что ее здесь ждут. Нет, далеко не везде. В ряде стран о Турции знают только то, что такая страна где-то есть, но это неточно, мало ли что в газетах пишут и в телевизоре показывают.
Но, во всяком случае, в Пекине, в Центральной Азии, в Пакистане и Малайзии Анкаре будут рады - а это по местным меркам, очень немало. А с учетом особых планов Китая на сотрудничество с Турцией - даже и вполне для первых шагов стратегии «Азия заново» и достаточно.
Анкара остается ключевым звеном «Пояса и Пути». Поскольку без нее, по целому ряду причин, этот путь не может достичь Европы. Россия, к глубокому сожалению Москвы, в этом качестве для Пекина - не вариант. И подобная заинтересованность китайской стороны открывает для Анкары определенный коридор возможностей для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Если Китай строит мост - почему бы этим мостом не воспользоваться и в обратном направлении?
С Центральной Азией примерно такая же история - как Турция не может обойтись без присутствия в Центральной Азии, так ни Узбекистан, ни Казахстан и Киргизия не могут без партнерства с Анкарой. Даже Туркменистан, в какие бы позы не вставал Ашхабад, вполне готов к долговременному и тесному сотрудничеству с Турцией.
Нет, речь не о «тюркском мире» - романтику оставим мечтателям. И не о «пантюркизме» и прочем абстракционизме - пусть так и бродят призраками в воспаленном воображении «титанов геополитической мысли». Здесь, в Центральной Азии ожидания предельно прагматичны. У каждой из столиц - Ташкента и Нурсултана, Бишкека и Ашхабада, даже Душанбе - свои, даже список желаний, наверняка, имеется. Но главное - Анкара как третья сила между прессующим Пекином и капризно-требовательной Москвой вполне устраивает Центральную Азию. Согласится ли и потянет ли она такие ожидания? Будем смотреть.
Теперь о недоумевающих. Хорошо на эту тему высказался Чавушоглу. Достойно, монументально, можно в бронзе отливать: «Теперь наши западные друзья снова начнут жаловаться, говоря: «Что происходит? Это сдвиг оси в вашей внешней политике? Турция отвернулась от Европы и смотрит куда-то еще? Тогда позвольте мне спросить вас: «Смещаете ли вы ось своей внешней политики, когда вы едете в Азию? А главное, Турция сама по себе - ось». За длинную цитату не извиняюсь, она того стоит.
К глубокому сожалению, многие политики и эксперты мышлением навсегда, похоже, застряли в XX столетии, в веке, когда ты или с теми, или с теми. Ну или - в странном статусе «неприсоединившихся». Сегодня возможно быть не только или-или, но и «и с Западом- и с Востоком». И это не дает оснований обвинять выбравших такую тактику в «коварстве». Да и обвинители-то кто? Вашингтон, у которого самый большой в мире товарооборот с Азией? Или Евросоюз?
Кстати, о товарообороте. Выше упоминалось о том, как объективно определить успешность/провал новой турецкой стратегии? Лучший способ - это как раз объем товарооборота Турции с Азией и отдельными государствами этого региона. Спустя пару-тройку лет сравнить цифры 2019 и, например, 2022 года. Лучше и объективнее способа попросту не существует.
Ну а о скептиках… Во многом такое их отношение обусловлено тем, что конкретно у них с «разворотом» и прочими движениями в отношении Азии не получилось. Но - не только поэтому. Принятая Анкарой новая внешнеполитическая стратегия требует от Турции серьезных усилий, гибкости, профессионализма, инициативы и понимания азиатских реалий. Хватит ли сил? Или же пар уйдет в свисток, намерения обернуться исключительно декларациями? Повторюсь - будем смотреть. Но сама идея «Азия заново», согласитесь - завораживает.