Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 23:25

На минувшей неделе мир узнал о новой внешнеполитической стратегии Анкары - «Азия заново», предполагающей диверсификацию международных связей Турции и углубление ее отношений со странами Центральной, Южной, Юго-Восточной Азии и, естественно, с Китаем.

Как это зачастую бывает с внешнеполитическими инициативами Турции в последние минимум пять лет, часть зарубежных партнеров Анкары, из этой самой Азии, с удовлетворением отмечают - давно было пора. Часть - не может скрыть своего недоумения, мол, как же так, ведь руководство страны всегда было устремлено на Запад, чем мы в своих целях и пользовались. Ну а еще часть - скептически ухмыляется, дескать - пусть пробуют, ничего у них не выйдет. Мы вот пытались осуществить «разворот на Восток», а он, коварный, повернулся к нам, мягко говоря, тылом. В официальном документе, презентующем новую стратегию Анкары, говорится об улучшении связей с азиатскими странами и развитии сотрудничества в сфере образования, оборонной промышленности, инвестиций, торговли, технологий, культуры и политического диалога. Словом - все гладко и ничего не понятно, вопросы лезут назойливо, их достаточно много, и все - принципиальные что для Азии, что для Запада. Почему, каким образом, на кого будет опираться Турция в этом огромном регионе, что будет считаться критерием успеха или провала? И, наконец, а как же с традиционными партнерами, с ними-то теперь как? Понятно, что искать ответы в самой стратегии достаточно затруднительно, документ гладкий, можно сказать - обтекаемый. Да и с какой, собственно, радости Анкара будет оповещать весь мир о подробностях своих внешнеполитических партий? Так что - будем заниматься излюбленным делом haqqin.az, поиском изюма в куске круто замешанного теста, которым являются инициативы и стратегии на международном уровне.

Важность Азии, причем - любой ее части, Центральной и Южной, Северной и Юго-Восточной, с экономической точки зрения вообще не подлежит обсуждению. 60% населения мира проживают именно там, рынки огромны, финансы крутятся умопомрачительные, перспективы такие, что дух захватывает. Там - динамика, темп, дикие контрасты и впечатляющие технологии. А главное - огромное количество ниш, в которые еще можно успеть встроиться. Выход на эти рынки для любой экономики - большой успех. Вот только дорога к ним сложна, извилиста и, зачастую, преднамеренно обставлена большим количествам препятствий. И преодолеть ее - это надо потрудиться, это надо иметь набор таких уникальных предложений и товаров, чтобы тебя впустили. Далеко не у всех это получается. Просто потому, что ничего интересного они представить не могут. К тому же, Азия - она разная. Здесь с одной стороны Китай, Южная Корея, Япония, а с другой - Лаос, Камбоджа и Шри-Ланка. Есть державная поступь Ташкента - и несомый всеми ветрами Бишкек, для каждого - свой подход, у каждого - своя специфика. Если быть до конца откровенным, единственная хорошая новость здесь для Анкары заключается в том, что ее здесь ждут. Нет, далеко не везде. В ряде стран о Турции знают только то, что такая страна где-то есть, но это неточно, мало ли что в газетах пишут и в телевизоре показывают. Но, во всяком случае, в Пекине, в Центральной Азии, в Пакистане и Малайзии Анкаре будут рады - а это по местным меркам, очень немало. А с учетом особых планов Китая на сотрудничество с Турцией - даже и вполне для первых шагов стратегии «Азия заново» и достаточно. Анкара остается ключевым звеном «Пояса и Пути». Поскольку без нее, по целому ряду причин, этот путь не может достичь Европы. Россия, к глубокому сожалению Москвы, в этом качестве для Пекина - не вариант. И подобная заинтересованность китайской стороны открывает для Анкары определенный коридор возможностей для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Если Китай строит мост - почему бы этим мостом не воспользоваться и в обратном направлении?

С Центральной Азией примерно такая же история - как Турция не может обойтись без присутствия в Центральной Азии, так ни Узбекистан, ни Казахстан и Киргизия не могут без партнерства с Анкарой. Даже Туркменистан, в какие бы позы не вставал Ашхабад, вполне готов к долговременному и тесному сотрудничеству с Турцией. Нет, речь не о «тюркском мире» - романтику оставим мечтателям. И не о «пантюркизме» и прочем абстракционизме - пусть так и бродят призраками в воспаленном воображении «титанов геополитической мысли». Здесь, в Центральной Азии ожидания предельно прагматичны. У каждой из столиц - Ташкента и Нурсултана, Бишкека и Ашхабада, даже Душанбе - свои, даже список желаний, наверняка, имеется. Но главное - Анкара как третья сила между прессующим Пекином и капризно-требовательной Москвой вполне устраивает Центральную Азию. Согласится ли и потянет ли она такие ожидания? Будем смотреть. Теперь о недоумевающих. Хорошо на эту тему высказался Чавушоглу. Достойно, монументально, можно в бронзе отливать: «Теперь наши западные друзья снова начнут жаловаться, говоря: «Что происходит? Это сдвиг оси в вашей внешней политике? Турция отвернулась от Европы и смотрит куда-то еще? Тогда позвольте мне спросить вас: «Смещаете ли вы ось своей внешней политики, когда вы едете в Азию? А главное, Турция сама по себе - ось». За длинную цитату не извиняюсь, она того стоит.