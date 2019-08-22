Владимир Решетов, спецкор, Рига 22 августа 2019, 23:41

Мне повезло. Я переехал в Ригу накануне больших перемен, в начале 1980-х, потому видел многое своими глазами, а в чем-то участвовал. Перестройка Горбачева дала эстонцам, латышам и литовцам и исторический шанс, и надежду вернуть свободу и независимость после более полувека оккупации. Самосознание пробуждалось уже после 1985-го. В Риге по знаковым для независимой Латвии дням появлялись запрещенные советской властью красно-бело-красные национальные флаги. Еще разгонялись силами милиции и КГБ мирные пикеты с лозунгами против СССР, коммунизма и тоталитаризма. Но к 1989 году, после создания Народных фронтов Эстонии и Латвии и их аналога литовского «Саюдиса» — движений за восстановление независимости, кремлевские власти были уже не способны остановить лавину народного самосознания.

23 августа 1939 года для народов стран Балтии (не Прибалтики!) трагическая дата, которую все годы советского владычества помнили во многих семьях, с горечью вспоминали довоенное благополучие и расцвет экономики этих небольших наций. Именно в тот день Гитлер со Сталиным договорились тайно разделить Восточную Европу, уничтожить Польшу как государство. А после, 1 сентября и 17 сентября 1939 года, вместе начать Вторую мировую войну. В результате ослабления советской власти во время режима Горбачева первым мощным актом мирного гражданского сопротивления стал «Балтийский путь» - живая цепь жителей трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы, по призыву Народных фронтов вставших 23 августа 1989 года, в 50-летнюю годовщину преступного пакта вдоль автотрасс от Таллинна через Ригу до Вильнюса. Взявшись за руки, вдоль автомобильной трассы, на протяжении более чем 650 километров несколько часов стояли почти 2 миллиона человек. На улицах городов и поселков трех балтийских республик вдоль «Балтийского пути» горели свечи. С нескольких, самовольно взлетевших самолетов Ан-2, на цепь сбрасывали цветы… В Риге тогда, я помню, чувствовался особый духовный подъем. Взрослые, студенты, дети, стоявшие с улыбками в этой цепи, привлекли внимание всего мира своей, не угасшей за полвека оккупации волей к свободе. Резонанс мировой прессы на это событие был невероятно широк. Желание трех народов освободиться от коммунистического ига услышали на всей планете. И, конечно, прежде всего в тогдашних социалистических республиках, которым таким образом был дан пример ненасильственного действия против властей. Знаю, что этот призыв услышали и в Азербайджане.