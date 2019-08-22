Балтийская мечта… и для Азербайджана наша память
Мне повезло. Я переехал в Ригу накануне больших перемен, в начале 1980-х, потому видел многое своими глазами, а в чем-то участвовал.
Перестройка Горбачева дала эстонцам, латышам и литовцам и исторический шанс, и надежду вернуть свободу и независимость после более полувека оккупации. Самосознание пробуждалось уже после 1985-го. В Риге по знаковым для независимой Латвии дням появлялись запрещенные советской властью красно-бело-красные национальные флаги. Еще разгонялись силами милиции и КГБ мирные пикеты с лозунгами против СССР, коммунизма и тоталитаризма. Но к 1989 году, после создания Народных фронтов Эстонии и Латвии и их аналога литовского «Саюдиса» — движений за восстановление независимости, кремлевские власти были уже не способны остановить лавину народного самосознания.
23 августа 1939 года для народов стран Балтии (не Прибалтики!) трагическая дата, которую все годы советского владычества помнили во многих семьях, с горечью вспоминали довоенное благополучие и расцвет экономики этих небольших наций. Именно в тот день Гитлер со Сталиным договорились тайно разделить Восточную Европу, уничтожить Польшу как государство. А после, 1 сентября и 17 сентября 1939 года, вместе начать Вторую мировую войну.
В результате ослабления советской власти во время режима Горбачева первым мощным актом мирного гражданского сопротивления стал «Балтийский путь» - живая цепь жителей трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы, по призыву Народных фронтов вставших 23 августа 1989 года, в 50-летнюю годовщину преступного пакта вдоль автотрасс от Таллинна через Ригу до Вильнюса.
Взявшись за руки, вдоль автомобильной трассы, на протяжении более чем 650 километров несколько часов стояли почти 2 миллиона человек.
На улицах городов и поселков трех балтийских республик вдоль «Балтийского пути» горели свечи. С нескольких, самовольно взлетевших самолетов Ан-2, на цепь сбрасывали цветы…
В Риге тогда, я помню, чувствовался особый духовный подъем. Взрослые, студенты, дети, стоявшие с улыбками в этой цепи, привлекли внимание всего мира своей, не угасшей за полвека оккупации волей к свободе.
Резонанс мировой прессы на это событие был невероятно широк. Желание трех народов освободиться от коммунистического ига услышали на всей планете. И, конечно, прежде всего в тогдашних социалистических республиках, которым таким образом был дан пример ненасильственного действия против властей. Знаю, что этот призыв услышали и в Азербайджане.
(Забегая вперед, скажу, что в 2009 году ЮНЕСКО признало эту акцию примером ненасильственного сопротивления и приняла решение включить материалы о ней в международный регистр «Память мира»).
В эти дни в Риге проходит международная конференция «Балтийский путь». Продолжение», посвященная знаменательной исторической дате события. В ней участвуют представители стран Балтии, участники акции, эксперты из Чехии, Польши, Швеции и Германии.
Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на ней, подчеркнул, что эта акция стала началом разрушения «железного занавеса». «Балтийский путь», по его словам, стал путем возвращения трех народов в Европу. И, не случайно, что начавшийся процесс увенчался падением Берлинской стены.
Он также обратил внимание участников конференции на то, что опыт такой гигантской манифестации воли народов восстановления исторической справедливости обязывает все три Балтийские страны, в том числе Латвию, рассказ о «Балтийском пути» вписать в общеевропейскую историческую память. Об этом сообщили все латвийские СМИ.
Актуальность манифестации, что 30 лет назад проложила путь к свободе стран Балтии, не сходит с повестки дня и поныне. Протесты в Гонконге неожиданным образом отозвались... в Латвии.
Преподаватель Гонконгского университета решила расспросить бывшего лидера Народного фронта Латвии Дайниса Иванса о «Балтийском пути». На его вопрос, зачем ей это, она ответила, что таким образом покажет своим студентам, как надо бороться за свободу.
В Старой Риге, в ста метрах от памятника Свободы, в плитку пешеходной улицы вмонтирован памятный знак — анатомически точные отпечатки двух босых стоп в граните. Это посвящение «Балтийскому пути» открыто десять лет назад. Идея автора именно такова — беззащитность человеческой плоти против военной силы чужой власти. И беззащитность, кажущаяся слабость победила казавшуюся вечной мощь.
Кстати, спустя 6 месяцев после этого масштабного события Литва объявила о своей независимости. Хотя Советский Союз еще существовал.
Уроки «Балтийского пути» и решимость народов стран Балтии на пути к независимости показали в конце 80-х пример того, как можно идти неуклонно к свободе в условиях рушащегося тоталитаризма. Мне кажется, что этим примером был в то время вдохновлен и Азербайджан.