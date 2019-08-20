Иран может освободить британский танкер

МИД Швеции стало известно о возможном скором освобождении принадлежащий шведской компании Stena Bulk нефтяного танкера Stena Impero, который задержала иранская сторона 19 июля в Ормузском проливе.

Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на источник, обладающий информацией относительно переговоров между министром иностранных дел Маргот Валльстрем и ее иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Министерство иностранных дел получило очень серьезный сигнал. После переговоров возникло впечатление, что скоро что-то произойдет», — сказал источник.

Как отмечается, судно и команду освободят в ближайшие несколько дней.