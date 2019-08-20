В связи с дорожно-транспортным происшествием в Гаджигабуле восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ширванскую больницу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, среди обратившихся пять женщин (62, 52, 36, 20, 17 лет) и трое мужчин (43, 47 и 14 лет): "Травмы шести пострадавших легкие, их отпустят на амбулаторное лечение. Лечение двух остальных – 62-летней женщины и 43-летнего мужчины - продолжается в травматологическом отделении. Состояние их стабильно среднетяжелое".