Минобороны: Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района, Заманлы Кедабекского района.
Позиции азербайджанской армии также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, и с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.