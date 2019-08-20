США оставили Турцию без Patriot

Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Госдепартамента США.



«Мы регулярно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат российские системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — сказал он.



16 июля Анкару вывели из программы по истребителям F-35. Американский лидер Дональд Трамп тогда же заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.