Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на стол, сообщает издание Daily Mail.

Как пишет Business Insider, поступок главы британского правительства успели раскритиковать в соцсетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и позорным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", − отметила она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.

При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой. "Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", − написал корреспондент Sky News в Twitter.