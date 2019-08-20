Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол Неуважение или шутка?; видео
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на стол, сообщает издание Daily Mail.
Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях журналисты, присутствовавшие на встрече.
Как пишет Business Insider, поступок главы британского правительства успели раскритиковать в соцсетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и позорным". "Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", − отметила она в Twitter.
Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.
При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой. "Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", − написал корреспондент Sky News в Twitter.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019