Араик Казарян сбежал в Азербайджан из-за армянских офицеров

10:45

У 19-летнего военнослужащего армянской воинской части, дислоцированной на оккупированных азербайджанских территориях на линии Физули-Ходжавенд, Араика Казаряна, 12 августа перешедшего на азербайджанскую сторону, были проблемы с офицерами. Как сообщает haqqin.az, брат Казаряна, Армен, военнослужащий-контрактник армянской армии, в интервью изданию «Айкакан жаманак» сказал, что ему об этом рассказали сотрудники Международного комитета Красного Креста.

По словам Казаряна, им неизвестно, где и в каких условиях содержится его брат. На вопрос, был ли он в воинской части брата после произошедшего, удалось ли узнать какие-то подробности, Армен Казарян ответил: «Мне не разрешили поехать в часть. Я был только в военной полиции Ханкенди, оттуда меня отослали обратно, не пустили туда».