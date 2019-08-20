Араик Казарян сбежал в Азербайджан из-за армянских офицеров
У 19-летнего военнослужащего армянской воинской части, дислоцированной на оккупированных азербайджанских территориях на линии Физули-Ходжавенд, Араика Казаряна, 12 августа перешедшего на азербайджанскую сторону, были проблемы с офицерами.
Как сообщает haqqin.az, брат Казаряна, Армен, военнослужащий-контрактник армянской армии, в интервью изданию «Айкакан жаманак» сказал, что ему об этом рассказали сотрудники Международного комитета Красного Креста.
По словам Казаряна, им неизвестно, где и в каких условиях содержится его брат.
На вопрос, был ли он в воинской части брата после произошедшего, удалось ли узнать какие-то подробности, Армен Казарян ответил: «Мне не разрешили поехать в часть. Я был только в военной полиции Ханкенди, оттуда меня отослали обратно, не пустили туда».
Армен Казарян отметил, что Минобороны Армении держит в секрете всю информацию: «Говорят, что это секретное дело, от членов семьи тоже скрывают».
Армену Казаряну неизвестно, заблудился его брат или оказался в Азербайджане при других обстоятельствах. На замечание, что в прессе писали, что на его брата оказывали давление в части, Армен Казарян ответил: «Я знал, что у него были проблемы, но в связи с этими проблемами ездили, встречались с людьми, все было нормально».
По словам Казаряна, у брата были проблемы с офицерами, а не с солдатами. На замечание, может, именно поэтому Минобороны скрывает факты, Казарян ответил утвердительно.